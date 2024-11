SCI, COMBINATA NORDICA: SQUADRA AZZURRA SI RADUNA A KRANJ VERSO ESORDIO IN CDM

La combinata azzurra torna ad allenarsi nella slovena Kranj, sede dell'ultimo raduno prima dell'inizio della stagione di Coppa del Mondo. Il direttore tecnico Ivo Pertile ha infatti previsto la convocazione di otto atleti delle squadre A, B e C dal 20 al 23 novembre, vale a dire Daniela Dejori, Veronica Gianmoena, Greta Pinzani, Alessandro Pittin, Raffaele Buzzi, Iacopo Bortolas, Domenico Mariotti ed Aaron Kostner che sarà al lavoro sin dal giorno precedente a Predazzo, in provincia di Trento. La stagione di Coppa del Mondo prenderà il via con la tappa maschile di Ruka, Finlandia, dove tra il 28 novembre ed il primo dicembre sono in programma nell'ordine il provisional competition round sul trampolino Hs142, una Individual Compact, una Gundersen ed una Mass Start.