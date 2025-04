La Nazionale di Paraciclismo incontra le scuole a Roseto degli Abruzzi

Guardando alle prossime competizioni, il commissario tecnico ha aggiunto: “Stiamo valutando scelte strategiche in vista delle Coppe del Mondo. I ragazzi sono molto motivati e vogliono dimostrare il loro valore. Abbiamo una squadra giovane, con alcuni atleti alla loro prima esperienza in maglia azzurra: già essere qui rappresenta un traguardo significativo. Sono fiducioso, stiamo lavorando nella giusta direzione per rendere la Nazionale sempre più competitiva. Forse i risultati non arriveranno subito, ma il 2025 sarà dedicato alla crescita, senza pressioni”.