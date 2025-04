Due azzurre sono in finale nelle rispettive categorie della prima tappa della 'World Cup 2025' di pugilato, prima manifestazione sotto l'egida del nuovo ente internazionale WB. Nelle semifinali in corso sul ring di Foz de Iguassu, Melissa Gemini (75 kg) ha battuto ai punti per 5-0 la polacca Toborek, mentre nei 48 kg Giovanna Marchese ha prevalso sulla brasiliana Gama, anche lei per 5-0.