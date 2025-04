Il BKFC sbarca in Italia: debutto il 26 aprile a Firenze con Conor McGregor

Il 26 aprile 2025 Firenze ospiterà per la prima volta in assoluto una tappa ufficiale del BKFC – Bare Knuckle Fighting Championship, la più celebre promozione mondiale di combattimento a mani nude, fondata nel 2018 a Filadelfia da David Feldman. A rendere possibile questo storico debutto in Italia è stato Gabriel Ernesto Rapisarda, direttore esecutivo di BKFC Italia, con il supporto di Luigi Perillo, direttore operativo del progetto.