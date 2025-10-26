Sci, CdM: Odermatt vince gigante Soelden, ottavo Vinatzer in rimonta

Grande spettacolo sul Rettenbach per la prima gara di gigante maschile. Nonostante il vento, che ha costretto gli organizzatori ad abbassare la partenza, la neve e la nebbia che hanno ritardato di un'ora la seconda manche, non è mancato il divertimento, grazie ai grandi interpreti dello sci che hanno messo in pista il meglio del repertorio. Vince per la 46esima volta Marco Odermatt, con il tempo di 1'56"03, per soli 24 centesimi meglio di un ritrovato Marco Schwarz. Solo tre centesimi in più ha impiegato il norvegese Atle Lie McGrath, per conquistare il terzo gradino del podio, grazie alla rimonta di quattro posizioni. Ottima seconda manche per Alex Vinatzer, che mostra netti miglioramenti rispetto al finale della passata stagione e comincia nel migliore dei modi la corsa verso le Olimpiadi conquistando l'ottavo posto finale, che rappresenta il suo terzo miglior risultato in carriera nella specialità, staccato di 1"02 da Odermatt, ma in risalita di ben 13 posizioni rispetto al 21/o posto della prima manche.Non si erano qualificati Filippo Della Vite e Tobias Kastlunger. Il prossimo appuntamento con la Coppa maschile sarà con lo slalom di Levi, in Finlandia il prossimo 16 novembre.