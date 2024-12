Sci Cdm: Odermatt guida gigante Val d'Isere, De Aliprandini 15esimo

Sotto una leggera nevicata, Marco Odermatt guida la classifica della prima manche del terzo gigante stagionale, in Val d'Isere (Francia). Dopo il nulla di fatto delle due prime prove dell'inverno, lo svizzero ha tutte le intenzioni di rimettersi in linea di galleggiamento ed a metà gara si fa trovare davanti a tutti con il tempo di 1'04"80 ed un margine di 15 centesimi di secondo sul norvegese Henrik Kristoffersen, terzo tempo parziale per l'altro elvetico Loic Mellard, a 0"32. Atle McGrath e Thomas Tumler occupano le posizioni appena a ridosso del podio provvisorio, mentre una discesa un po' troppo brusca costringe Luca De Aliprandini a fronteggiare 1"61 di ritado da Odermatt. Il trentino delle Fiamme Gialle è 15esimo a metà gara; più attardati Hannes Zingerle (+2"63) e Giovanni Borsotti (+2"78), rispettivamente 26esimo e 27esimo mentre Filippo Della Vite (+3"96) e Simon Talacci (+4"14) non trovano la qualifica per la seconda run.