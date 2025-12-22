Sci, cdm: norvegese Mcgrath vince slalom Alta Badia, Vinatzer decimo

Il norvegese Atle Lie Mcgrath - 25 anni e quarto successo in carriera - in 1.44.50 ha vinto lo slalom speciale di Alta Badia, valido per la Coppa del Mondo. Con lui sul podio il francese Clement Noel in 1.44.80 e lo svizzero Loic Meillard in 1.44.89 Miglior azzurro Alex Vinatzer 10/o n 1.45.51 dopo una bella prima manche in cui, con il pettorale 19, aveva realizzato un buon settimo tempo. Per l'Italia in classifica anche Tommaso Sala, 14/o in 1.45.69 recuperando dodici posizioni rispetto alla prima manche. Ora per la coppa del mondo uomini pausa natalizia e sabato prossimo ci sara' un superG a Livigno, ultima gara del 2025.