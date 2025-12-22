Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Alle Gallerie d'Italia di Milano rivivono i Giochi di Cortina 1956

22 Dic 2025 - 18:19

In occasione dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, di cui Intesa Sanpaolo è Banking Premium Partner, la Banca apre una mostra nella sede milanese delle Gallerie d'Italia a cura di Aldo Grasso con una selezione di fotografie dall'Archivio Publifoto relative alle prime Olimpiadi Invernali ospitate in Italia, Cortina 1956. È uno degli appuntamenti del nuovo anno, un semestre che per tutte le quattro sedi delle Gallerie d'Italia, Milano, Torino, Napoli e Vicenza, è caratterizzato da grandi progetti espositivi che si apre peraltro proprio a Milano con la mostra Gianni Berengo Gardin. Lo studio di Giorgio di Morandi il 28 gennaio. Dal 6 febbraio invece, data di apertura dei Giochi, le Gallerie di Piazza Scala propongono una selezione di immagini che per l'occasione saranno restaurate e digitalizzate; documentano non tanto gli atleti impegnati nelle gare, quanto il clima che si respirava intorno agli eventi sportivi, offrendo una lettura molto particolare dei primi anni del boom economico. 

Ultimi video

01:10
DICH GOGGIA POST SANKT MORITZ 14/12 DICH

Goggia. "Week-end solido e continuo. Ho margine per crescere".

01:50
DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

04:35
DICH MATTARELLA CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Mattarella: "Tutta l'Italia farà il tifo per voi"

02:36
MCH CERIMONIA

Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri

03:51
DICH BUONFIGLIO ONE TO ONE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Ho scelto la Brignone portabandiera perché su di lei ha influito l'aspetto umano"

01:19
DICH VIERI da Riad 22/12 DICH

"Vieri: "Italiano al livello di Conte? Italiano è già a un livello altissimo"

01:31
DICH BRIGNONE CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Emozione Brignone: "La mia corsa per arrivare qui, né facile né scontata"

03:36
DICH ABODI CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Abodi: "Ai nostri atleti affidiamo la maglia azzurra, il sogno di tanti bambini"

03:10
DICH BUONFIGLIO CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Grazie Presidente. Stavolta la nostra bandiera rimarrà nella nostra amata Italia"

01:04
DICH SOFIA GOGGIA FISI DICH

Goggia: "Ieri è stata dura, oggi ho invece sciato bene"

00:59
Val d'Isere, libera donne

Val d'Isere, libera donne

05:27
DICH SPALLETTI PRE ROMA DICH

Spalletti: "Da Gasperini c'è da imparare, è il Gasp-Brand"

03:14
DICH GASPERINI PRE JUVE DICH

Gasperini: "Ho scelto la Roma perché era la sfida più difficile"

00:47
DICH FRANZONI DEDICA A MATTEO FRANZOSO DICH

Franzoni in lacrime: "Un podio dedicato a Matteo"

01:25
La Boat Race di Roma

La Boat Race di Roma

01:10
DICH GOGGIA POST SANKT MORITZ 14/12 DICH

Goggia. "Week-end solido e continuo. Ho margine per crescere".

I più visti di Altri Sport

DICH GASPERINI PRE JUVE DICH

Gasperini: "Ho scelto la Roma perché era la sfida più difficile"

DICH SPALLETTI PRE ROMA DICH

Spalletti: "Da Gasperini c'è da imparare, è il Gasp-Brand"

DICH SOFIA GOGGIA FISI DICH

Goggia: "Ieri è stata dura, oggi ho invece sciato bene"

DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026: ecco i portabandiera

L'America's Cup a Napoli

L'America's Cup a Napoli

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:24
Federazione ciclismo: "Nostri legali a disposizione della squadra Padovani"
18:19
Alle Gallerie d'Italia di Milano rivivono i Giochi di Cortina 1956
17:22
Consiglio Nazionale Giovani, Abodi: "Buon lavoro a nuovo presidente Edoardo Italia"
16:23
Sci, cdm: norvegese Mcgrath vince slalom Alta Badia, Vinatzer decimo
15:17
Basket, Nba e Fiba "insieme per creazione nuova lega in Europa"