Alle Gallerie d'Italia di Milano rivivono i Giochi di Cortina 1956

In occasione dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, di cui Intesa Sanpaolo è Banking Premium Partner, la Banca apre una mostra nella sede milanese delle Gallerie d'Italia a cura di Aldo Grasso con una selezione di fotografie dall'Archivio Publifoto relative alle prime Olimpiadi Invernali ospitate in Italia, Cortina 1956. È uno degli appuntamenti del nuovo anno, un semestre che per tutte le quattro sedi delle Gallerie d'Italia, Milano, Torino, Napoli e Vicenza, è caratterizzato da grandi progetti espositivi che si apre peraltro proprio a Milano con la mostra Gianni Berengo Gardin. Lo studio di Giorgio di Morandi il 28 gennaio. Dal 6 febbraio invece, data di apertura dei Giochi, le Gallerie di Piazza Scala propongono una selezione di immagini che per l'occasione saranno restaurate e digitalizzate; documentano non tanto gli atleti impegnati nelle gare, quanto il clima che si respirava intorno agli eventi sportivi, offrendo una lettura molto particolare dei primi anni del boom economico.