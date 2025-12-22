Logo SportMediaset

Consiglio Nazionale Giovani, Abodi: "Buon lavoro a nuovo presidente Edoardo Italia"

22 Dic 2025 - 17:22

Il Consiglio Nazionale dei Giovani ha eletto come nuovo presidente Edoardo Italia, vicepresidente della Croce Rossa Italiana e rappresentante dei Giovani CRI. Al voto hanno partecipato 48 associazioni votanti, con la presenza di oltre 10 associazioni osservatrici, a testimonianza della pluralità e della ricchezza di sensibilità e di contenuti del mondo giovanile rappresentato dal Cng. "Complimenti e buon lavoro comune a Edoardo Italia per il consenso ottenuto e l'elezione a presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani. Sono certo che continueremo a condividere l'obiettivo di rappresentare non solo i giovani delle associazioni, ma anche quella parte più silenziosa e distante che merita di sentirsi riconosciuta, motivata, coinvolta e accolta. La mia stanza, finché avrò l'onore di esercitare la funzione che mi ha affidato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, avrà la porta sempre aperta, così come quella del nostro Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Desidero ringraziare la presidente uscente, Maria Cristina Pisani, per il lavoro svolto in questi anni con passione, dedizione e spirito di collaborazione", le parole del ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi. 

