Hockey, trofeo internazionale Arge Alp in Trentino: 200 U14 in gara da 10 regioni

Dal 27 al 30 dicembre Pergine Valsugana ospiterà il torneo internazionale Arge Alp di hockey su ghiaccio under 14. Duecento gli atleti in gara provenienti da Veneto, Adige, Baviera, Grigioni, Lombardia, San Gallo, Ticino, Tirolo, Vorarlberg e Trentino. L'evento inaugurale si svolgerà a domenica, a partire dalle 18.45, con la sfilata delle delegazioni e delle bandiere regionali nel centro storico e il successivo schieramento in piazza Erardo Fruet. "Una bellissima occasione per questi giovani atleti di incontrarsi, confrontarsi e socializzare, oltre che di assaporare la gioia e l'adrenalina di partecipare da protagonisti a una competizione internazionale - ha affermato l'assessore provinciale allo Sport, Mattia Gottardi -. Auguro a tutti loro e agli accompagnatori un felice soggiorno in Trentino, vivendo appieno lo spirito decubertiano che caratterizza queste manifestazioni, considerato anche che siamo alla vigilia dei Giochi invernali olimpici e paralimpici".