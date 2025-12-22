Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Hockey, trofeo internazionale Arge Alp in Trentino: 200 U14 in gara da 10 regioni

22 Dic 2025 - 14:07

Dal 27 al 30 dicembre Pergine Valsugana ospiterà il torneo internazionale Arge Alp di hockey su ghiaccio under 14. Duecento gli atleti in gara provenienti da Veneto, Adige, Baviera, Grigioni, Lombardia, San Gallo, Ticino, Tirolo, Vorarlberg e Trentino. L'evento inaugurale si svolgerà a domenica, a partire dalle 18.45, con la sfilata delle delegazioni e delle bandiere regionali nel centro storico e il successivo schieramento in piazza Erardo Fruet. "Una bellissima occasione per questi giovani atleti di incontrarsi, confrontarsi e socializzare, oltre che di assaporare la gioia e l'adrenalina di partecipare da protagonisti a una competizione internazionale - ha affermato l'assessore provinciale allo Sport, Mattia Gottardi -. Auguro a tutti loro e agli accompagnatori un felice soggiorno in Trentino, vivendo appieno lo spirito decubertiano che caratterizza queste manifestazioni, considerato anche che siamo alla vigilia dei Giochi invernali olimpici e paralimpici".

Ultimi video

02:09
L'anno d'oro del tennis

L'anno d'oro del tennis

01:31
DICH BRIGNONE CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Emozione Brignone: "La mia corsa per arrivare qui, né facile né scontata"

03:36
DICH ABODI CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Abodi: "Ai nostri atleti affidiamo la maglia azzurra, il sogno di tanti bambini"

03:10
DICH BUONFIGLIO CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Grazie Presidente. Stavolta la nostra bandiera rimarrà nella nostra amata Italia"

01:50
DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

01:04
DICH SOFIA GOGGIA FISI DICH

Goggia: "Ieri è stata dura, oggi ho invece sciato bene"

00:59
Val d'Isere, libera donne

Val d'Isere, libera donne

05:27
DICH SPALLETTI PRE ROMA DICH

Spalletti: "Da Gasperini c'è da imparare, è il Gasp-Brand"

03:14
DICH GASPERINI PRE JUVE DICH

Gasperini: "Ho scelto la Roma perché era la sfida più difficile"

00:47
DICH FRANZONI DEDICA A MATTEO FRANZOSO DICH

Franzoni in lacrime: "Un podio dedicato a Matteo"

01:25
La Boat Race di Roma

La Boat Race di Roma

01:10
DICH GOGGIA POST SANKT MORITZ 14/12 DICH

Goggia. "Week-end solido e continuo. Ho margine per crescere".

01:30
Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026: ecco i portabandiera

02:32
DICH PELLEGRINO PORTABANDIERA DICH

Pellegrino "Orgoglioso e fiero"

01:32
DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

02:09
L'anno d'oro del tennis

L'anno d'oro del tennis

I più visti di Altri Sport

DICH SPALLETTI PRE ROMA DICH

Spalletti: "Da Gasperini c'è da imparare, è il Gasp-Brand"

DICH GASPERINI PRE JUVE DICH

Gasperini: "Ho scelto la Roma perché era la sfida più difficile"

DICH SOFIA GOGGIA FISI DICH

Goggia: "Ieri è stata dura, oggi ho invece sciato bene"

Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026: ecco i portabandiera

DICH FRANZONI DEDICA A MATTEO FRANZOSO DICH

Franzoni in lacrime: "Un podio dedicato a Matteo"

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:17
Basket, Nba e Fiba "insieme per creazione nuova lega in Europa"
14:07
Hockey, trofeo internazionale Arge Alp in Trentino: 200 U14 in gara da 10 regioni
13:29
Milano-Cortina, Napoli accoglie la fiamma olimpica
12:14
Tennis, Cobolli: "Berrettini per me come un fratello maggiore"
11:14
Sci, CdM: il francese Noel in testa dopo prima manche dello slalom di Badia