Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Sci, cdm: Mcgrath guida slalom Guergl, l'azzurro Vinatzer decimo

22 Nov 2025 - 12:01

Il norvegese Atle Lie Mcgrath è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di coppa del mondo di Gurgl, in Austria. Dietro di lui, che ha fatto segnare il tempo di 52.12, ci sono lo svizzero Tanguy Nef e un po' a sorpresa, col pettorale 24, il giovane finlandese Eduard Hallberg, ex aequo in 52.29. Miglior azzurro dopo la prova dei primi cinquanta atleti al via è, con una cauta ma buona manche ed un distacco non forte dal leader, 66 centesimi, il gardenese Alex Vinatzer, decimo in 52.78. Più indietro, e destinati al taglio, si trovano Tommaso Sala, Tobias Kastlunger e Matteo Canins. Si gareggia con sole e 13 gradi sotto zero su una pista non particolarmente difficile che ha però un fondo duro ma in alcuni punti fragile dopo una nevicata notturna. Seconda manche alle 13.30. (ANSA)

Ultimi video

00:23
MCH NHL CHE BOTTA CONTRO LA BALAUSTRA MCH

Romanov, che botta contro la balaustra

02:03
DICH VOLANDRI POST VITTORIA21/11 DICH

Volandri: "Mai vista una cosa simile, Flavio ci ha messo il cuore"

02:30
DICH COBOLLI POST VITTORIA 21/11 DICH

Cobolli: "Felice, stanco ed emozionato"

01:18
DICH BERRETTINI POST VITTORIA 21/11 DICH

Berrettini: "Prestazione molto buona. Importa vincere"

01:33
L'ultima di Petrosyan

L'ultima di Petrosyan

00:59
Coppa Davis live

Coppa Davis live

01:41
Oggi Italia-Belgio

Oggi Italia-Belgio

00:55
'OPERA D'ARTE PER CELEBRARE LO SPIRITO OLIMPICO: OSPEDALE NIGUARDA MCH

A Niguarda un'opera d'arte per celebrare lo spirito olimpico

01:46
Coppa Davis a Bologna

Coppa Davis a Bologna

02:18
DICH FELICIANO LOPEZ (DIR. FINALS COPPA DAVIS) 19/11 DICH

Feliciano Lopez: "Il lavoro della Federtennis italiana è stato enorme"

03:38
DICH VOLANDRI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Volandri: "Cobolli ha avuto un approccio strepitoso, Berrettini è fatto per giocare in Davis"

01:42
DICH PALLADINO PER SITO 19 11

Palladino: "Aspettavo l'Atalanta perché è un top club, siamo sulla stessa lunghezza d'onda"

02:57
DICH COBOLLI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Cobolli: "Quando metto questa maglia mi trasformo"

01:25
DICH BERRETTINI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Berrettini: "Grande emozione e grande gioia, nel totale una buonissima partita"

01:57
MCH BERRETTINI-BELINELLI COPPA DAVIS MCH

Berrettini-Belinelli, incontro tra giganti a Bologna

00:23
MCH NHL CHE BOTTA CONTRO LA BALAUSTRA MCH

Romanov, che botta contro la balaustra

I più visti di Altri Sport

DICH PALLADINO PER SITO 19 11

Palladino: "Aspettavo l'Atalanta perché è un top club, siamo sulla stessa lunghezza d'onda"

DICH COBOLLI POST VITTORIA 21/11 DICH

Cobolli: "Felice, stanco ed emozionato"

Coppa Davis a Bologna

Coppa Davis a Bologna

MCH BERRETTINI-BELINELLI COPPA DAVIS MCH

Berrettini-Belinelli, incontro tra giganti a Bologna

DICH BERRETTINI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Berrettini: "Grande emozione e grande gioia, nel totale una buonissima partita"

DICH VOLANDRI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Volandri: "Cobolli ha avuto un approccio strepitoso, Berrettini è fatto per giocare in Davis"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:05
Leclerc: "Sono sette anni che quando piove ci manca il passo"
12:01
Sci, cdm: Mcgrath guida slalom Guergl, l'azzurro Vinatzer decimo
11:01
Nba: Thunder inarrestabili, vincono Toronto e Denver
09:55
L'ultramaratoneta De Rosa campione del mondo 2025
20:38
Maccabi-Virtus, bombe carta e idranti in centro a Bologna