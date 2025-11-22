Logo SportMediaset

Nba: Thunder inarrestabili, vincono Toronto e Denver

22 Nov 2025 - 11:01

Prosegue in Nba la marcia quasi trionfale di Oklahoma City, che in una delle partite della scorsa notte ha travolto gli Utah Jazz in trasferta (144-112) per ottenere la 16/a vittoria in 17 incontri. I Thunder hanno fatto la differenza grazie a un secondo tempo devastante, con un parziale di 33-4 che ha affondato i Jazz che pure avevano cominciato bene. Il miglior marcatore è stato ancora una volta Shai Gilgeous Alexander (31 punti, 8 assist). Sempre a Ovest, il solito Nikola Jokic è stato decisivo dalla lunetta per garantire a Denver un successo di misura (112-109) a Houston, così i Nuggets restano al secondo posto della classifica, con 12 successi su 15 match. Secondi a loro volta nella Eastern Conference, i Toronto Raptors hanno dominato i Washington Wizards (140-110), confermando la loro buona forma e assicurandosi per primi un posto nei quarti di finale di Nba Cup. I Raptors hanno imposto il loro gioco collettivo: Ingram e Barrett hanno segnato 24 punti a testa, mentre Barnes ne ha aggiunti 23. Washington è comunque poca cosa, avendo perso per la quattordicesima volta in 15 partite. Guidati da un incisivo Donovan Mitchell (32 punti), i Cleveland Cavaliers, terzi a Est, hanno sconfitto nettamente gli Indiana Pacers (120-109), penultimi. Anche i Miami Heat di Simone Fontecchio (9 punti) possono ancora sperare nell'accesso ai quarti dell Nba Cup grazie al successo molto ampio (143-107) a Chicago. 

