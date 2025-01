Sci: Cdm, i convocati azzurri per il trittico di gare a Kitzbuehel

Comincia domani la settimana dell'Hahnenkamm, con il Circo Bianco al maschile impegnato nelle tre gare iconiche di Kitzbuehel, nel Tirolo austriaco. Il dt Max Carca ha diramato i nomi dei convocati e ci sono nuovi ingressi sia nel gruppo della velocità che in quello dello slalom. Per quanto riguarda discesa e superG sono convocati dieci atleti: Dominik Paris, Florian Schieder, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Benjamin Alliod, Gregorio Bernardi, Giovanni Franzoni, Matteo Franzoso e Marco Abbruzzese. Per lo slalom di domenica 26, i sei convocati sono: Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Stefano Gross, Matteo Canins, Corrado Barbera e Tommaso Saccardi. Gli stessi atleti parteciperanno anche alla Night Race di Schladming. Il programma di Kitzbuehel comincia martedì con la prima prova della discesa, seguita dalle altre due prove di mercoledì e giovedì. E' probabile che una delle tre prove salti, come è usuale, per risparmiare sia la pista che le gambe degli atleti. Poi le tre gare, a partire dal superG di venerdì, con start alle 11.30, per proseguire con la discesa di sabato, partenza sempre alle 11.30. Lo slalom di domenica chiuderà il programma con prima manche alle 10.15 e seconda alle 13.30.