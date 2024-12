Sci, CdM freestyle: tappa skicross a San Candido, Deromedis guida classifica generale

Da Arosa a San Candido: all'indomani della prova in notturna che ha visto Simone Deromedis chiudere al secondo posto per tornare così in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo è già tempo di guardare al prossimo appuntamento del massimo circuito di skicross. Ed il palcoscenico delle imminenti due sfide sarà l'altoatesina San Candido che attende in pista gli specialisti già nella giornata di giovedì 19 dicembre per il turno di qualificazione in vista della gara di venerdì, prima delle due sfide previste sulle nevi pusteresi. Sabato 21 dicembre quindi si procederà con il secondo round di qualificazione seguito da gara 2. Saranno sette gli azzurri in gara a San Candido: il direttore tecnico Bartolomeo Pala ha infatti convocato oltre a Deromedis anche Edoardo Zorzi, Davide Cazzaniga, Dominik Zuech, Yanick Gunsch, Federico Tomasoni e Jole Galli.