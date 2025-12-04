Nba, Milwaukee batte Detroit e Miami ko a Dallas

Sono nove le partite disputate nella notte Nba per la regular season 2025-2026. Successo esterno dei Portland Trail Blazers contro i Cleveland Cavaliers per 110-122. Non conta il fattore campo anche per i Denver Nuggets contro gli Indiana Pacers per 120-135: ottima prestazione per un Jamal Murray da 52 punti. Vittoria fuori casa per i San Antonio Spurs sugli Orlando Magic col punteggio di 112-114: ai Magic non bastano i 25 punti di Franz Wagner e i 24 punti di Jalen Suggs per evitare la sconfitta, e San Antonio coglie la settima vittoria nelle ultime 9 gare senza Wembanyama. I Los Angeles Clippers battono gli Atlanta Hawks per 92-115 grazie ai 27 punti e 9 assist di James Harden e alla doppia doppia di Ivica Zubac (14 punti e 17 rimbalzi). Vittoria interna dei New York Knicks sui Charlotte Hornets per 119-104: Karl-Anthony Towns decisivo con una doppia doppia da 35 punti e 18 rimbalzi. I Brooklyn Nets a Chicago vicncono contro i Bulls col punteggio di 103-113; ampio successo degli Houston Rockets contro i Sacramento Kings per 121-95: 28 punti e 12 rimbalzi di Alperen Sengun e 24 punti di Kevin Durant. I Milwaukee Bucks esultano di fronte al pubblico casalingo vincendo contro i Detroit Pistons per 113-109. I Dallas Mavericks piegano la resistenza dei Miami Heat col punteggio di 118-108 nell'ultimo match della notte: 22 punti di Copper Flagg e doppia doppia di Anthony Davis (17 punti e 17 rimbalzi), 8 punti in 21' sul parquet per Simone Fontecchio subentrato a partita in corso.