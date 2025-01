Sci cdm: Feller guida prima manche slalom Adelboden, Vinatzer 14°

C'è Manuel Feller davanti a tutti al termine della prima manche dello slalom di Adelboden, in Svizzera, quattordicesimo posto parziale per Alex Vinatzer. Nella fitta nevicata, l'austriaco ha trovato le linee per fermare il cronometro sul 54"93, meritando un margine di 25 centesimi di secondo sul tedesco Linus Strassr e 38 sul francese Clement Noel; il norvegese Timon Haugan (+0"49) ed il brasiliano Lucas Pinheiro Bråthen (+0"53) occupano le posizioni a ridosso del podio. Alex Vinatzer è quattordicesimo a metà gara: qualche imprecisione in avvio, ma l'azione del gardenese è diventata più incisiva sul ripido muro della Chünisbärgli: 1"87 il ritardo da Feller. "Ho fatto un po' fatica a prendere il ritmo all'inizio, ho provato a spingere ma ho fatto qualche errore. Ho cercato di essere più fluido nell'ultimo tratto, ma dopo le uscite delle ultime gare non mi sono fidato di rischiare a tutta. Le seconde manche qui ad Adelboden mi hanno sempre portato bene quindi tutto è possibile". Mentre la prima frazione è ancora in corso, Stefano Gross accusa un ritardo di 2"57, mentre Tobias Kastlunger è uscito. Ancora in partenza Tommaso Saccardi (58), Simon Maurberger (60) e Corrado Barbera (71).