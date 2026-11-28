"È un privilegio essere qui, abbiamo tentato tutto, abbiamo lottato per arrivare alla Finals: affronteremo l'Italia, non sarà facile ma siamo felici di affrontare la sfida e daremo tutti noi stessi". Lo ha detto Carlos Alcaraz, al termine del trionfo nel secondo singolare della semifinale di Coppa Davis contro la Gran Bretagna, ricordando che "è la seconda finale consecutiva" per la sua squadra. "Sarà un giorno importante per noi" e "ho visto una energia incredibile nello stadio: domani spero in un 50 e 50 almeno" di tifo tra il pubblico, ha aggiunto Alcaraz, mentre la folla esulta.