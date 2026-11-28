Weekend amaro per l'Italseven Maschile di Matteo Mazzantini, che chiude le SVNS3 Series di Dubai in ultima posizione e vede sfumare, per ora, l'opportunità di partecipare ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Negli Emirati Arabi, la Nazionale 7s capitanata da Mba non riesce, nella seconda ed ultima giornata di gara, a ribaltare il difficile avvio del venerdì: battuti nel primo incontro del sabato dallo Zimbabwe per 26-21, gli Azzurri cedono anche ad Hong Kong per 24-14 nel match conclusivo del torneo, chiudendo a fondo classifica. Il fine settimana emiratino, comunque, non mette fine alle speranze italiane di conquistare una prima, storica partecipazione a cinque cerchi: a giugno, ad Istanbul, la selezione diretta da Mazzantini tornerà in campo nel torneo di qualificazione olimpica tra le Nazionali europee che ancora non hanno staccato il pass per gli Stati Uniti. Il primo posto della manifestazione sulle rive del Bosforo garantirà la certezza del viaggio in California, mentre la seconda europea classificata - gli Azzurri sono dietro la Francia nel ranking continentale dopo il Championship Rugby Europe 2026 - accederà al torneo di repechage tra le seconde di tutti le confederazioni, che metterà in palio l'ultimo posto sull'aereo per Los Angeles.