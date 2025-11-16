Atp Finals: caccia al biglietto per finale, online fino 2.500 euro

Cresce l'attesa per la finale delle Atp Finals di Torino che questo pomeriggio decreteranno, oltre ai vincitori del doppio, anche il campione del singolare. Una sfida che accende l'entusiasmo, fra i primi due tennisti al mondo, il numero 1 Carlos Alcaraz, 'incoronato al vertice della classifica proprio sul terreno di Torino, e l'idolo di casa, l'azzurro Jannik Sinner, attuale detentore del titolo. E mentre sul canale ufficiale di vendita i biglietti sono ormai esauriti da qualche giorno (l'ultimo è stato venduto martedì scorso a 2.300 euro), su altri siti e gruppi social la caccia all'ambito ticket continua, sempre se si è disposti a spendere cifre a tre zeri. Su uno dei siti si va dai 1.800 euro per un posto nel settore 109 in tribuna est ai 2.500 per la tribuna ovest. Su un altro canale, che si definisce "il marketplace numero 1 al mondo per i biglietti di tennis", si può scegliere fra l'ottava fila in platea nel secondo anello a 1.055 euro o una tribuna sud platea 2 a 2.544 euro. Ancora opportunità di trovare i tagliandi, o quantomeno di provarci, anche sui vari gruppi di vendita biglietti sui social, dove però il prezzo viene fornito solo in privato. Il tutto sperando di non incappare in profili fake ritrovandosi con qualche centinaio di euro in meno in tasca e un pugno di mosche in mano.