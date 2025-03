Sci, Brignone: "Grazie a tutti quelli che mi hanno accompagnato"

Tempo di ringraziamenti per Federica Brignone. Oggi a Sun Valley ci sarà la consegna della Coppa del mondo generale e la valdostana ha voluto ringraziare tutti i professionisti che l'hanno accompagnata in questa annata straordinaria. In primis la famiglia e il fratello e allenatore Davide, lo skiman Mauro Sbardellotto, lo staff tecnico Fisi e il presidente. I professionisti che l'hanno seguita e la seguono a casa anche durante la dura preparazione estiva. Ringraziamenti anche per il management e l'ufficio stampa, gli sponsor ed il Gruppo sportivo militare dei Carabinieri.