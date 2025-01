Sci: Brignone, errore difficile da mandare giù, devo sbollire

"Dovessi tornare in partenza, probabilmente farei la stessa gara; non pensavo che quel dosso mi potesse scaricare così tanto. Mi dispiace, perché sto sciando davvero bene in gigante e mi scoccia uscire così. Oggi ci tenevo particolarmente ed è difficile da mandare giù". Lo ha detto Federica Brignone dopo l'errore commesso nella seconda manche del gigante di Coppa del mondo di sci a Kronplatz. "Devo sbollire un po', anche se so che sono cose che succedono nello sport - ha aggiunto - Voglio voltare subito pagina a Garmisch Partenkirchen". L'azzurra è uscita di scena dopo aver realizzato il miglior tempo nel corso della prima manche.