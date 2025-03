"E' una gara strana, il fondo era così così e le sensazioni non erano buonissime. Ho cercato di correggere le linee, dopo aver visto Laura Pirovano, e vediamo come andrà a finire. Certamente, un po' di tempo l'ho lasciato, ma devo dire che gli organizzatori hanno fatto un gran lavoro. Speriamo di riuscire a fare un'altra gara qui e poi partiremo per le finali in America". Così Marta Bassino, giunta sesta nel SuperG di Coppa del Mondo a La Thuile.