Il campionato indiano di cricket Indian Premier League è stato sospeso per una settimana a causa del conflitto in corso tra India e Pakistan. Lo ha annunciato il Direttivo della federazione nazionale in un comunicato. "Le novità relative alle date e alle sedi dei match saranno annunciate al momento opportuno, quando la situazione sarà stata accuramente valutata con le autorità e i soggetti coinvolti" ha ggiunto Devajit Saikia, segretario onorario della federazione.