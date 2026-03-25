Atletica, Fidal incontra Governo per Mondiali 2029 a Roma: "Noi siamo pronti"

25 Mar 2026 - 15:22

Un tavolo per la candidatura di Roma ai Mondiali di atletica. Si e' tenuto questa mattina, a Roma, l'incontro tra la Fidal, guidata dal presidente Stefano Mei, e il Governo per progettare la rincorsa della Capitale all'assegnazione dei Mondiali di atletica nel 2029. "L'incontro è andato bene, abbiamo presentato il progetto e mi sembra sia stato compreso - le parole all'ANSA di Mei -. Ora aspettiamo che venga valutato in modo adeguato. Però noi siamo pronti a partire". Un incontro tecnico con il team di valutazione governativo che dovrà poi dare il contributo economico per la realizzaziozione del progetto. "Noi abbiamo provveduto a fare quello che ci chiedevano", aggiunge Mei. Il 3 aprile, intanto, è fissata la scadenza per presentare la candidatura di Roma 2029. Edizione per la quale potrebbero scendere in campo anche Monaco di Baviera e Londra.

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