Atletica: Noah Lyles al Golden Gala, la star mondiale dei 100 metri a Roma il 4 giugno

"Una delle mie gare preferite di sempre è stata a Roma contro Michael Norman, spero che ce ne sia un’altra così", ha commentato Noah Lyles ricordando la sua prima, e fin qui unica, partecipazione al Golden Gala nel 2019. Nelle prossime settimane saranno svelati tutti i dettagli dei 100 metri dell'Olimpico e gli avversari di Lyles sul rettilineo davanti alla Tribuna Monte Mario, ma è già evidente che lo sprint sarà uno dei momenti clou, con un cast che si annuncia stellare. C'è un particolare che lega simbolicamente Noah Lyles al Golden Gala. Nella sua partecipazione di sette anni fa, lo statunitense corse i 200 metri con il crono di 19.72, lo stesso iconico tempo di Pietro Mennea, al quale è intitolato il principale meeting italiano e che dopo 47 anni resiste ancora come record europeo, dopo essere stato record del mondo fino al 1996. Nell'edizione del 2019, quando aveva 22 anni, poco prima di vincere il titolo mondiale dei 200 metri a Doha, Lyles fu secondo al Golden Gala in un meraviglioso duello con l'altro statunitense Michael Norman, che in quell'occasione stabilì il record del meeting in 19.70.