Sci alpino: Goggia e i discesisti in allenamento a Livigno dal 21/4

Settimana di allenamento a Livigno per la discesista azzurra Sofia Goggia e per la squadra maschile delle discipline veloci che lavoreranno nella località lombarda in provincia di Sondrio tra il 21 ed il 28 aprile. La campionessa bergamasca condividerà la sessione di lavoro insieme a Florian Schieder, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Giovanni Franzoni, Max Perathoner, Marco Abbruzzese, Matteo Franzoso, Leonardo Rigamonti, Guglielmo Bosca e Benjamin Alliod, convocati dal direttore tecnico maschile Max Carca per l'analogo stage di allenamento nei medesimi giorni.