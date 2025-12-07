Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Sci alpino, gigante Mont Tremblant: Robinson in testa, azzurra Zenere 4.a

07 Dic 2025 - 17:11

Vincitrice della gara di ieri, la neozelandese Alice Robinson e' al comando dopo la manche d'apertura del secondo slalom gigante di Mont Tremblant. Dietro di lei l'austriaca Julia Scheib e l'americana Nina O' Brien. Ottima prova per l'Italia di Asja Zenere, 4/a con il pettorale 22, dopo una prova solida e tutta all'attacco tanto da precedere rivali di gran livello come l'americana Mikaela Shiffrin (6/a) e la svedese Sara Hector (7/a). Per l'Italia - con cielo quasi completamente sereno e buona visibilita' ma ben 15 gradi sotto zero e molte concorrenti che usano cerotti per proteggersi le parti più' esposte del viso - ci sono poi piu' indietro Sofia Goggia, al momento solo 19/a dopo una prova sottotono, Lara Della Mea, Ilaria Ghisalberti e Giorgia Collomb. Seconda manche alle ore 19.

Ultimi video

00:54
DICH BRUNO GIORDANO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Bruno Giordano: "Pietrangeli ha fatto sognare i tifosi italiani, è stato un numero uno incredibile"

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

00:44
MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

01:47
La torcia al Quirinale

La torcia al Quirinale

01:10
DICH MALAGO' TORCIA OLIMPICA DICH

Malagò: "La torcia per l'Italia è uno spot per il Paese"

00:57
DICH MATTARELLA OLIMPIADI DICH

Mattarella: "L'Olimpiade parli a tutti con forza"

00:49
DICH MATTARELLA SU TREGUA OLIMPICA DICH

Mattarella: "L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica sia rinnovata"

00:56
MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

00:42
MCH FIAMMA OLIMPICA A ROMA MCH

La fiamma olimpica è arrivata in Italia

02:22
DICH BEPPE SALA TORCIA OLIMPICA dalla mixed DICH

Milano-Cortina, Sala: "Per Santa Giulia tutto a posto, superati gli scogli delle ultime settimane"

01:03
MCH 2 CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

L'ultimo saluto a Pietrangeli: la camera ardente al Foro Italico

02:19
DICH MALAGO' CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Malagò: "Pietrangeli un fenomeno, ma scanzonato e divertente"

03:28
DICH BINAGHI CAMERA ARDENTE SRV

Binaghi: "Pietrangeli ci ha reso orgogliosi di essere italiani"

02:01
DICH VOLANDRI CAMERA ARDENTE SRV

Volandri: "Pietrangeli è quello che ci ha insegnato ad amare la Davis"

00:41
DICH FILIPPO PIETRANGELI SU SINNER 3/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Sinner? Non mi fate questa domanda, sono cose molto private"

00:54
DICH BRUNO GIORDANO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Bruno Giordano: "Pietrangeli ha fatto sognare i tifosi italiani, è stato un numero uno incredibile"

I più visti di Altri Sport

MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

MCH FIAMMA OLIMPICA A ROMA MCH

La fiamma olimpica è arrivata in Italia

MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

Sara Curtis da record

Sara Curtis da record

DICH MATTARELLA SU TREGUA OLIMPICA DICH

Mattarella: "L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica sia rinnovata"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:33
F1, Norris: "Fiero di aver vinto a modo mio, mi sono goduto il momento"
19:35
Golf, DP World Tour: in Sudafrica vince Reitan, Molinari decimo
18:42
Nuoto, Europei vasca corta: le 4x50 miste e Razzetti in finale
18:33
Monossido carbonio al palavolley: 15 atlete in ospedale
17:13
Atletica: Kirir vince maratona Valencia, Crippa solo 38/esimo