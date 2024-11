SCI ALPINO: DE ALIPRANDINI, VINATZER, DELLA VITE E ZINGERLE VERSO COPPER MOUNTAIN

Completate le prime tre tappe stagionali di Coppa del Mondo, Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer, Filippo Della Vite e Hannes Zingerle sono pronti per partire a loro volta verso gli Stati Uniti e raggiungere Copper Mountain per preparare la sfida sulla Birds of Prey di Beaver Creek. La convocazione predisposta dal direttore tecnico Massimo Carca li vedrà partire alla volta del Nord America nella giornata di mercoledì 27 novembre. Proprio le nevi di Copper Mountain stanno ospitando in questi giorni gli allenamenti dei discesisti Dominik Paris, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Guglielmo Bosca, Florian Schieder, Pietro Zazzi, Giovanni Franzoni, Benjamin Jacques Alliod, Nicolò Molteni e Giovanni Borsotti.