Sci, l'azzurro Casse il più veloce nella prova della discesa a Crans

Dopo Casse per l'Italia c'è anche il sesto tempo di Florian Schieder (1.57.53) mentre gli altri azzurri impegnato, Dominik Paris, Christof Innerhofer, Guglielmo Bosca e pure Giovanni Franzoni, vincitore della discesa a Kitzbuehel, hanno fatto segnare tempi più alti. Non hanno forzato nemmeno gli altri più quotati velocisti svizzeri, come Franjo Von Allmen in e Marco Odermatt. Quella di domani sarà la sesta delle nove discsese in calendario in questa stagione. La classifica di disciplina vede al comando Odermatt con 460 punti seguito da Von Allmen con 295 mentre Paris e Franzoni sono appaiati in terza posizione con 216 seguiti da Schieder con 190.