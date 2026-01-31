Sci, l'azzurro Casse il più veloce nella prova della discesa a Crans

31 Gen 2026 - 10:55

L'azzurro Mattia Casse è stato il più veloce nella prova cronometrata in vista della discesa di coppa del mondo di domani a Crans Montana, ultima gara prima delle Olimpiadi. Casse, con il tempo di 1.56.57, ha fatto meglio del canadese Alexander Cameron (1.57.05) e dello statunitense Ryan Cochran-Siegle (1.57.19) nell'unica prova, fatta partire alle 9 del mattino, dopo l'annullamento di quella di ieri (tre cadute su sei sciatrici partite, fra cui l'infortunio per Lindsey Vonn) per scarsa visibilità e ragioni di sicurezza.

Dopo Casse per l'Italia c'è anche il sesto tempo di Florian Schieder (1.57.53) mentre gli altri azzurri impegnato, Dominik Paris, Christof Innerhofer, Guglielmo Bosca e pure Giovanni Franzoni, vincitore della discesa a Kitzbuehel, hanno fatto segnare tempi più alti. Non hanno forzato nemmeno gli altri più quotati velocisti svizzeri, come Franjo Von Allmen in e Marco Odermatt. Quella di domani sarà la sesta delle nove discsese in calendario in questa stagione. La classifica di disciplina vede al comando Odermatt con 460 punti seguito da Von Allmen con 295 mentre Paris e Franzoni sono appaiati in terza posizione con 216 seguiti da Schieder con 190. 

sci alpino
coppa del mondo di sci
mattia casse

