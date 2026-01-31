Nba: Jokic rientra dopo un mese e fa volare Denver

Dopo oltre di un mese di assenza e 16 partite senza scendere sul parquet a causa di un infortunio, la stella dei Denver Nuggets, Nikola Jokic, è tornata in campo per trascinare la sua squadra al successo contro i Los Angeles Clippers, per 122-109. Il serbo ha realizzato una doppia doppia, 31 punti e 12 rimbalzi, il tutto giocando meno di 25 minuti. "Penso di aver lavorato molto bene sul recupero, mi sono preparato al meglio", ha commentato. Per i Clippers, che venivano da tre vittorie di fila, il migliore è stato James Harden, che ha segnato 25 punti, più nove assist. Un altro fuoriclasse del Vecchio Continente, Luka Doncic, è stato centrale nella vittoria dei Los Angeles Lakers a Washington: ha realizzato una tripla doppia (37 punti, 11 rimbalzi e 13 assist, la sesta stagionale), guidando la sua squadra alla vittoria per 142-111 sui Wizards, penultimi nella Eastern Conference. Da segnalare anche per i Lakers i 28 punti di Deandre Ayton e i 20 di LeBron James. Continua a Est la marcia in vetta dei Detroit Pistons, che hanno ottenuto una buona vittoria in trasferta (131-124) contro i Warriors, che durante la partita hanno perso Stephen Curry per un infortunio al ginocchio. Alle spalle dei leader, hanno vinto anche Boston e New York, rispettivamente seconda e terza nella Conference. L'assenza di Jaylen Brown non ha impedito ai Celtics di battere i Sacramento Kings per 112-93. I Knicks hanno esteso la loro striscia vincente a cinque partite con una vittoria casalinga contro i Portland Trail Blazers 127-97.