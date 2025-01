Sci alpino: controllo ok su pista Cortina, tutto pronto per weekend Coppa del Mondo

Semaforo verde per l'edizione 2025 della Cortina Audi FIS Ski World Cup. Nella mattina di domenica 5 gennaio, la Federazione internazionale dello sci e dello snowboard ha effettuato il consueto 'Snow Control', l'obbligatorio controllo del manto nevoso sul tracciato di gara delle prove di Coppa del Mondo. L'esito della verifica è stato positivo e dunque sulla Olympia delle Tofane si procederà nella preparazione del tracciato che il 18 e 19 gennaio prossimi ospiterà il consueto fine settimana della Coppa del mondo di sci alpino femminile sulle Dolomiti ampezzane, dedicato alla velocità e curato da Fondazione Cortina. "I lavori proseguiranno spediti per rifinire i dettagli della preparazione del tracciato" spiegano il direttore di gara, Matteo Gobbo, e il direttore di pista, Davide Viel. "Fondamentale è stata fin qui e sarà la collaborazione della società impianti ISTA che ha garantito un innevamento come sempre al top". Nella giornata di martedì 7 gennaio riprenderanno anche i lavori di allestimento delle strutture alla finish area di Rumerlo. Il programma di gara prevede per sabato 18 gennaio la discesa (start programmato alle 11) e per domenica 19 gennaio il superG (partenza della prima atleta sempre alle 11). Nelle giornate di giovedì 16 e venerdì 17 si svolgeranno le prove cronometrate.