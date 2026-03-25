Milano capitale del benessere: successo per lo Spettacolo della Salute 2026
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Grande partecipazione al Teatro Nazionale per la quinta edizione de Lo Spettacolo della Salute, il format ideato da Giorgio Leo e Vito Stolfi che unisce divulgazione scientifica, testimonianze e strumenti concreti nella lotta alla sedentarietà.
Oltre 1.400 presenze tra mattino e pomeriggio confermano la crescita di un progetto che, tra Veneto e Lombardia, ha già superato le 5.000 partecipazioni complessive. Al centro dell’edizione 2026 quattro macro-temi: alimentazione sana, esercizio fisico, prevenzione e longevità, motivazione.
“Lo Spettacolo della Salute nasce con l’obiettivo di rendere la prevenzione accessibile, concreta e condivisa. Vedere una partecipazione così ampia e trasversale è il segnale che il bisogno di cultura del benessere è reale e sempre più urgente e noi siamo da 5 edizioni fieri di essere promotori di questo cambiamento” – ha dichiarato Giorgio Leo, Presidente di Show Care e CEO di Show Club.
Sul palco si sono alternati professionisti provenienti da ambiti diversi, contribuendo a una visione integrata della salute. Tra gli interventi: lo psicologo e divulgatore Luca Mazzucchelli, autore del bestseller “Fattore 1%”; l’epidemiologa Sara Gandini (IEO); la psicosessuologa Leni Marseglia; l’oro olimpico della ginnastica artistica Igor Cassina e il professor Maurizio Dallocchio (Università Bocconi).
Così l’oro olimpico di Atene 2004 Igor Cassina: “Quando sono entrato in una palestra a 6 anni ho deciso che il mio sogno sarebbe stato fare quegli esercizi che vedevo fare da atleti attorno a me. Ma i sogni del cassetto sono destinati a restare lì. Per poter realizzare un sogno serve avere una visione che ci pone davanti a delle sfide grazie alle quali usciamo dalla zona di comfort e tendiamo al successo.”
Spazio anche a temi economici e sociali con David Mariani, oltre ai contributi di Daniela Biserni e Stefano Massaro. Ad aprire l’evento l’assessore alla salute e al welfare del Comune di Milano, Lamberto Nicolé.
Tra le novità dell’edizione 2026, l’Educational World, sessione gratuita dedicata agli studenti delle scuole medie e superiori, focalizzata su alimentazione, movimento, benessere digitale e motivazione.
Sul palco Martina Caironi, Valentina Pano, Federico Leardi e Marcello Accanto, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti e aumentare la consapevolezza sui corretti stili di vita.
L’evento è a scopo benefico: il ricavato dei biglietti è stato destinato a Show Care, organizzazione impegnata in programmi gratuiti di esercizio fisico per pazienti oncologici. Le risorse contribuiranno allo sviluppo di nuovi centri tra Treviso e Milano.
Durante l’evento è stata annunciata l’imminente apertura di un nuovo centro a Milano, ospitata nel centro GetFIT di Pinerolo, pensato per offrire percorsi gratuiti di esercizio fisico personalizzato e monitorato rivolti a pazienti oncologici.
Con cinque edizioni alle spalle e ospiti di rilievo del mondo sportivo, scientifico e culturale, Lo Spettacolo della Salute si conferma una piattaforma di divulgazione accessibile e trasversale, capace di coinvolgere pubblico, istituzioni e partner in un obiettivo comune: promuovere una cultura del benessere condivisa.