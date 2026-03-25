Milano capitale del benessere: successo per lo Spettacolo della Salute 2026

“Lo Spettacolo della Salute nasce con l’obiettivo di rendere la prevenzione accessibile, concreta e condivisa. Vedere una partecipazione così ampia e trasversale è il segnale che il bisogno di cultura del benessere è reale e sempre più urgente e noi siamo da 5 edizioni fieri di essere promotori di questo cambiamento” – ha dichiarato Giorgio Leo, Presidente di Show Care e CEO di Show Club.

Sul palco si sono alternati professionisti provenienti da ambiti diversi, contribuendo a una visione integrata della salute. Tra gli interventi: lo psicologo e divulgatore Luca Mazzucchelli, autore del bestseller “Fattore 1%”; l’epidemiologa Sara Gandini (IEO); la psicosessuologa Leni Marseglia; l’oro olimpico della ginnastica artistica Igor Cassina e il professor Maurizio Dallocchio (Università Bocconi).