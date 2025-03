Sci alpino, CdM: Shiffrin al comando dello slalom di Aare, Della Mea miglior azzurra

Sotto un fitto nevischio, Mikaela Shiffrin è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di coppa del mondo di Aare, il nono e penultimo della stagione. La statunitense, che punta a superare il muro delle 100 vittorie in coppa, con il tempo di 51.27 ha tenuto alle sue spalle la tedesca Lena Duerr in 51.50 e la svedese Sara Hector in 51.75. Per l'Italia, dopo la prova delle prime trenta atlete al via su una pista dal fondo che progressivamente si rovina, ci sono la friulana Lara Della Mea al momento 17/a in 53.13, la trentina Martina Peterlini 19/a e la lombarda Marta Rossetti 22/a. Le azzurre devono uscire da questa gara con il maggior numero possibile di punti per finire tra le prime 25 della classifica di slalom ed essere così ammesse alle Finali di coppa del mondo a Sun Valley.