Sci alpino, Cdm: Mcgrath in testa slalom uomini di Wengen, Vinatzer sbaglia ancora

Dopo una prima manche superlativa, il norvegese Atle Mcgrath e' al comando dello slalom speciale di Wengen con il tempo di 54.75. Dietro di lui il suo connazionale Henrik Kristoffersen in 55.18 e lo svizzero Daniel Yule in 55.42. Nella prima gara dopo le improvvise dimissioni dell'allenatore capo Simone Del Dio, per l'Italia ancora delusioni dal suo n.1, l'altoatesino Alex Vinatzer. sulla difficile pista Maennlichen - molto tortuosa, con rapidi cambi di direzione e pendenze, dossi e un duro e scivoloso muro centrale - Alex ha fatto bene solo il primo tratto ma poi, per l'ennesima volta in questa stagione, ha commesso un paio di gravi errori chiudendo in forte ritardo in 57.31. Dopo la prova dei primi 30 atleti al via, un po' meglio di lui ha fatto, con il pettorale 30, l'altro altoatesino Tobias Kastlunger in 56.83. Seconda manche alle 13,15.