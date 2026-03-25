Sci alpino, Cdm: Grenier avanti nel gigante di Lillehammer, Trocker 12.a

Dopo la prima manche dell'utimo slalom gigante alle Finali di Coppa del Mondo, a Lillehammer, è al comando la canadese Valerie Grenier in 1.07.90. Dietro di lei la svedese Sara Hector in 1.07.92 mentre è terza in 1.08.16 la sempre più sorprendente tedesca Emma Aicher che, a 22 anni, è l'unica che può contendere alla campionessa americana Mikaela Shiffrin la conquista di quella che per lei sarebbe la sesta coppa del mondo. Shiffrin, che ha ben 85 punti di vantaggio su Aicher, è solo 17/a in 1.08.45. Alle Finali solo i primi quindici atleti prendono punti. Migliore azzurra - su una pista con tanti dossi molto impegnativi - è anche in questa gara l'altoatesina Anna Trocker, 17 anni e campionessa mondiale juniores, con un bel 12/o tempo in 1.09.25 con il pettorale 26 e nonostante alcuni errori. Poi ci sono Asja Zenere 16/a in 1.09.39, Lara Della Mea 20/a in 1.09.66 , Sofia Goggia 23 /a in 1.09.86 e Laura Pirovano 25/a in1.10.26. Seconda manche alle 12,30.