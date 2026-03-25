F1, Verstappen: "Suzuka una delle mie piste preferite"

25 Mar 2026 - 10:48
© Getty Images

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"Le prime due gare sono state un po' più impegnative di quanto avremmo voluto ed è stato un peccato dover ritirare la vettura in Cina per un problema al sistema di raffreddamento dell'ERS. C'è ancora molto da fare, tuttavia, ho molta fiducia nel team che ha analizzato questi problemi e sta lavorando duramente per ottimizzare le prestazioni della vettura". Così il pilota della Red Bull Max Verstappen in vista del Gran Premio del Belgio di F1. "Suzuka è uno dei miei circuiti preferiti, con tante curve veloci. Questo circuito ha una grande storia per il team ed è uno di quelli in cui non vedo l'ora di tornare. È bello anche trascorrere un po' di tempo a Tokyo prima di andare a Suzuka, quindi non vediamo l'ora di passare un paio di giorni anche lì", ha aggiunto l'olandese.

"Mi piace sempre venire in Giappone, la cultura qui è fantastica. Sono già a Tokyo da qualche giorno e ho avuto modo di conoscere meglio la città, il che è stato davvero piacevole. Non vedo l'ora di tornare a correre qui. Suzuka è il mio circuito preferito del calendario; è un vero e proprio circuito per piloti", ha detto invece il compagno di squadra Isak Hadjar. "Sarà una sfida interessante con i nuovi regolamenti, quindi sono entusiasta di mettermi alla prova. Ovviamente, questo sarà il nostro ultimo weekend di gara fino a maggio, quindi vogliamo continuare a imparare a conoscere la vettura e sfruttarlo al meglio prima della pausa", ha aggiunto.

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