F1, Verstappen: "Suzuka una delle mie piste preferite"

"Mi piace sempre venire in Giappone, la cultura qui è fantastica. Sono già a Tokyo da qualche giorno e ho avuto modo di conoscere meglio la città, il che è stato davvero piacevole. Non vedo l'ora di tornare a correre qui. Suzuka è il mio circuito preferito del calendario; è un vero e proprio circuito per piloti", ha detto invece il compagno di squadra Isak Hadjar. "Sarà una sfida interessante con i nuovi regolamenti, quindi sono entusiasta di mettermi alla prova. Ovviamente, questo sarà il nostro ultimo weekend di gara fino a maggio, quindi vogliamo continuare a imparare a conoscere la vettura e sfruttarlo al meglio prima della pausa", ha aggiunto.