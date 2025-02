Sci alpino, Cdm: ancora nebbia a Garmisch, cancellata la discesa di domenica

Ha vinto la nebbia sulla pista Kandahar di Garmisch-Partenkirchen. Due giornate terribili, che hanno costretto organizzatori e giuria a cancellare le due prove in programma. Per regolamento, anche la gara prevista per domenica viene così cancellata. La giuria ha provato a ritardare la partenza della seconda prova fino alle 13, ma la nebbia non ha mollato la presa. Al momento, non ci sono comunicazioni da parte della Federazione internazionale di un eventuale recupero della gara cancellata a Garmisch. La classifica di specialità vede sempre al comando Marco Odermatt con 365 punti, davanti a Franjo Von Allmen con 272 e a Miha Hrobat con 217. Il miglior italiano è Mattia Casse, 12/o, con 104 punti.