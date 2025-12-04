Logo SportMediaset

Sci alpino: altra caduta per una big, svizzera Suter rischia i Giochi

04 Dic 2025 - 18:42

Nuovo incidente in allenamento e ancora una big della neve coinvolta. La svizzera Corinne Suter è caduta a St.Moritz mentre preparava la gara di discesa libera; e ora la corsa verso i Giochi di Milano Cortina si complica: gli esami presso la clinica Hirslanden di Zurigo - fa sapere la federsci elvetica - hanno evidenziato una lesione muscolare nella parte inferiore della gamba sinistra, una contusione all'articolazione del ginocchio sinistro e una frattura non scomposta nella zona antistante il piede destro. "Nessuna di queste lesioni richiede un intervento chirurgico" ma "ci vorrà probabilmente circa un mese perché Corinne Suter possa provare a tornare a sciare". Un infortunio non gravissimo, fortunatamente, ma che rende tutta in salita la missione olimpica: a Cortina la velocista svizzera doveva difendere il titolo olimpico conquistato a Pechino 2022. La squadra rossocrociato aveva già perso l'altra star della nazionale, Lara Gut-Behrami, costretta a fermarsi per l'intera stagione.

