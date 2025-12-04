Rugby: dito in un occhio ad avversario, 12 turni stop per sudafricano Etzebeth

La stella sudafricana Eben Etzebeth è stata squalificata per 12 partite per aver infilato un dito in un occhio di un avversario contro il Galles lo scorso fine settimana. La squalifica coprirà le partite degli Sharks, con base a Durban, a partire da questo fine settimana fino alla fine di marzo. Gli Sharks hanno cancellato Etzebeth questa settimana in previsione di una lunga squalifica. Etzebeth è stato espulso sabato al termine della vittoria record degli Springboks per 73-0 contro il Galles a Cardiff. In una colluttazione con Alex Mann, Etzebeth è stato ripreso in un video con il pollice destro nell'occhio sinistro di Mann. Una commissione disciplinare indipendente ha stabilito che il gesto era intenzionale. Etzebeth si è dichiarato colpevole e si è scusato. Per quanto riguarda la sanzione, la commissione ha iniziato con 18 settimane e l'ha ridotta di sei settimane tenendo conto del suo record precedente.