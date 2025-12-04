In Brianza a gennaio i campionati italiani di ciclocross

Brugherio, provincia di Monza e Brianza, è pronta ad accogliere sabato 10 e domenica 11 gennaio 2026 i Campionati italiani di ciclocross al parco Increa. L'evento è stato presentato oggi a Palazzo Lombardia, alla presenza di Stefano Pedrinazzi, presidente comitato regionale Lombardia Fci, del sindaco di Brugherio, Roberto Assi, e degli organizzatori Paolo, Alessandro e Monica Guerciotti. A pochi anni dall'ultima edizione ospitata nella regione, il ciclocross torna in Lombardia, confermando la sua centralità nel panorama nazionale della disciplina. L'edizione 2026 sarà valida anche come Gp Guerciotti, giunto alla 46ª edizione, e come 16ª edizione del Brugherio CX International. "Questo campionato - ha detto il sindaco di Brugherio, Roberto Assi - è più di un evento, in ballo c'è il tema dell'educare e dell'educarsi, in un momento storico in cui c'è grande bisogno di educatori. Chi organizza questa gara ha saputo creare un rapporto forte con la comunità, e lo si capirà dall'effetto che l'evento avrà. Non sarà solo un appuntamento di prestigio, ma un'occasione per educare attraverso la fatica, il rispetto dell'avversario e delle regole". "Un appuntamento prezioso per lo sport e fondamentale per il ciclocross - ha detto in videocollegamento la sottosegretaria regionale con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi -. Il ciclocross torna in Lombardia grazie al lavoro congiunto di una realtà storica come la Guerciotti e di una piccola ma straordinaria associazione locale come Mtb Increa".