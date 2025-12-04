Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Milano-Cortina: dai siti Unesco al Monte Rosa, il viaggio della fiamma in Italia

04 Dic 2025 - 18:39

Un itinerario lungo lo stivale, isole incluse, per portare la magica atmosfera olimpica in tutti gli angoli del paese. Con l'arrivo della fiamma a Roma inizia ufficialmente il viaggio italiano della torcia di Milano-Cortina 2026: un percorso di 63 giorni e 12000 chilometri che coinvolgerà oltre 300 comuni, 110 province e numerosi siti Unesco. La partenza è prevista sabato 6 dicembre dello Stadio dei Marmi: toccherà a Gregorio Paltrinieri l'onore di 'aprire le danze' di una staffetta che legherà virtualmente 10001 tedofori e che si concluderà il 6 febbraio a San Siro con l'arrivo a Milano per la cerimonia di apertura dei Giochi Invernali. La fiamma, custodita inizialmente al Quirinale al suo arrivo da Atene, sarà a Napoli il giorno di Natale e festeggerà il nuovo anno a Bari, mentre il 26 gennaio tornerà a Cortina d'Ampezzo, a 70 anni esatti della cerimonia di apertura delle Olimpiadi del 1956.

Ogni giornata inizierà alle 7.30 con la partenza del convoglio e terminerà attorno alle 19.30 con l'accensione del braciere nella città di tappa durante la city celebration, un momento di festa dedicato alle comunità locali. Dal Colosseo alla Fontana di trevi, dal Duomo di Milano al Canal Grande di Venezia, il sacro fuoco transiterà tra i vari simboli del patrimonio culturale del nostro paese, senza tralasciare luoghi di resilienza e rinascita come Amatrice e il quartiere di Scampia. La fiamma olimpica illuminerà anche luoghi tra i più noti del Belpaese, come la Cascata delle Marmore, Punta Gnifetti sul Monte Rosa - a 4554 metri - e la Costiera Amalfitana, oltre a Lampedusa.

Ogni Olimpiade ha la sua torcia che si distingue dalle edizioni precedenti, e quella di Milano-Cortina è stata ribattezzata 'Essential' per il suo stile sobrio ed elegante, senza trascurare la sostenibilità. Le due versioni, olimpica e paralimpica, si differenziano esclusivamente per una diversa sfumatura di colore: quella olimpica ricorda i toni del verde e del blu, quella paralimpica presenta una colorazione bronzea. Composte prevalentemente da materiali riciclati, come leghe di alluminio e ottone, le torce pesano circa 1,5 kg e sono state dotate di un sistema che permette di riutilizzarle e ricaricarle per ben dieci volte, riducendo così il numero necessario per effettuare entrambe le staffette. I tedofori - 10.001 in totale - saranno gli 'ambasciatori' delle Olimpiade italiane della neve. Persone comuni, che rappresentano il territorio, si alterneranno a figure più note e campioni di ieri e di oggi, legate al mondo dello sport ma non solo. Da Gregorio Paltrinieri, il primo 'staffettista', la torcia passerà nelle mani di Matteo Berrettini e Andrea Bargnani, che porteranno la fiamma nella capitale. Spazio anche al capitano dell'Italvolley Simone Giannelli, all'ex ciclista Vincenzo Nibalia e a una serie di personalità del calcio, da Filippo Inzaghi a Massimiliano Allegri fino a Zlatan Ibrahimovic e Javier Zanetti. A Milano toccherà a Francesca Schiavone e Flavia Pennetta, a Cortina attesa per Carlo Calzà, il panettiere-atleta - oggi 84enne - che sfidò sui pattini russi e svedesi nei Giochi del 1956. Tante anche le star della musica e dello spettacolo che indosseranno scarpette e tuta per correre con la torcia: da Achille Lauro ad Alessandro Cattelan, passando per Albano, Alessandra Mastronardi e Cristiana Capotondi. 

Ultimi video

00:47
DICH PETRUCCI SRV

Petrucci: "Felice di aver potuto intestare questo stadio a Nicola"

00:42
MCH FIAMMA OLIMPICA A ROMA MCH

La fiamma olimpica è arrivata in Italia

02:22
DICH BEPPE SALA TORCIA OLIMPICA dalla mixed DICH

Milano-Cortina, Sala: "Per Santa Giulia tutto a posto, superati gli scogli delle ultime settimane"

01:03
MCH 2 CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

L'ultimo saluto a Pietrangeli: la camera ardente al Foro Italico

02:19
DICH MALAGO' CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Malagò: "Pietrangeli un fenomeno, ma scanzonato e divertente"

03:28
DICH BINAGHI CAMERA ARDENTE SRV

Binaghi: "Pietrangeli ci ha reso orgogliosi di essere italiani"

02:01
DICH VOLANDRI CAMERA ARDENTE SRV

Volandri: "Pietrangeli è quello che ci ha insegnato ad amare la Davis"

00:41
DICH FILIPPO PIETRANGELI SU SINNER 3/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Sinner? Non mi fate questa domanda, sono cose molto private"

00:54
DICH BRUNO GIORDANO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Bruno Giordano: "Pietrangeli ha fatto sognare i tifosi italiani, è stato un numero uno incredibile"

02:07
DICH ONORATO ASSESSORE SPORT SRV

Onorato, assessore sport di Roma: "Pietrangeli icona sportiva di stile"

01:19
DICH GARBIN CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Garbin: "Pietrangeli sapeva portare il sorriso anche nei momenti più difficili"

01:24
DICH AMATO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 DICH

Amato: "Nessuno come Pietrangeli ha vissuto e fatto vivere il tennis come bellezza"

00:27
DICH CASINI CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 DICH

Casini: "Pietrangeli è il ricordo della nostra giovinezza"

01:42
DICH FILIPPO PIETRANGELI CAMERA ARDENTE 3/12 DICH

Filippo Pietrangeli molto commosso: "Era quello che voleva lui"

04:04
DICH BUONFIGLIO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 DICH

Buonfiglio: "Le storie come la sua non muoiono"

00:47
DICH PETRUCCI SRV

Petrucci: "Felice di aver potuto intestare questo stadio a Nicola"

I più visti di Altri Sport

SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

PIETRANGELI BONOLIS SCAMBIO IN CRAVATTA MCH

Pietrangeli, lo scambio in cravatta con Bonolis

DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

MCH CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

Addio a Pietrangeli: l'omaggio alla camera ardente

Giro d'Italia al via

Giro d'Italia al via

DICH MARCO PIETRANGELI CAMERA ARDENTE 3/12 DICH

Marco Pietrangeli: "Il messaggio di Sinner? Non so, non ho guardato"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:27
In Brianza a gennaio i campionati italiani di ciclocross
18:42
Sci alpino: altra caduta per una big, svizzera Suter rischia i Giochi
18:39
Milano-Cortina: dai siti Unesco al Monte Rosa, il viaggio della fiamma in Italia
18:12
Rugby: dito in un occhio ad avversario, 12 turni stop per sudafricano Etzebeth
17:34
Canottaggio: Domenica a Firenze primo 'Gran Galà' con 44 medaglie d'oro 2025