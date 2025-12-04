Milano-Cortina: dai siti Unesco al Monte Rosa, il viaggio della fiamma in Italia

Ogni Olimpiade ha la sua torcia che si distingue dalle edizioni precedenti, e quella di Milano-Cortina è stata ribattezzata 'Essential' per il suo stile sobrio ed elegante, senza trascurare la sostenibilità. Le due versioni, olimpica e paralimpica, si differenziano esclusivamente per una diversa sfumatura di colore: quella olimpica ricorda i toni del verde e del blu, quella paralimpica presenta una colorazione bronzea. Composte prevalentemente da materiali riciclati, come leghe di alluminio e ottone, le torce pesano circa 1,5 kg e sono state dotate di un sistema che permette di riutilizzarle e ricaricarle per ben dieci volte, riducendo così il numero necessario per effettuare entrambe le staffette. I tedofori - 10.001 in totale - saranno gli 'ambasciatori' delle Olimpiade italiane della neve. Persone comuni, che rappresentano il territorio, si alterneranno a figure più note e campioni di ieri e di oggi, legate al mondo dello sport ma non solo. Da Gregorio Paltrinieri, il primo 'staffettista', la torcia passerà nelle mani di Matteo Berrettini e Andrea Bargnani, che porteranno la fiamma nella capitale. Spazio anche al capitano dell'Italvolley Simone Giannelli, all'ex ciclista Vincenzo Nibalia e a una serie di personalità del calcio, da Filippo Inzaghi a Massimiliano Allegri fino a Zlatan Ibrahimovic e Javier Zanetti. A Milano toccherà a Francesca Schiavone e Flavia Pennetta, a Cortina attesa per Carlo Calzà, il panettiere-atleta - oggi 84enne - che sfidò sui pattini russi e svedesi nei Giochi del 1956. Tante anche le star della musica e dello spettacolo che indosseranno scarpette e tuta per correre con la torcia: da Achille Lauro ad Alessandro Cattelan, passando per Albano, Alessandra Mastronardi e Cristiana Capotondi.