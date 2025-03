Sci alpinismo: ritorna la Cortina SkiMo Cup, 30/3 assegnazione titoli italiani

Dopo lo sci alpino e lo snowboard, con tre appuntamenti di Coppa del mondo proposti tra dicembre e febbraio, per Fondazione Cortina è ora di tempo di scialpinismo. La realtà che organizza i grandi eventi sportivi nella Conca proporrà infatti tra qualche giorno la quarta edizione della Cortina Skimo Cup. L'appuntamento è per domenica 30 marzo con una gara che sarà valida per l'assegnazione dei titoli italiani assoluti a squadre (due atleti). Dopo aver ospitato la Coppa Italia nel 2022 i Campionati italiani nel 2023 e le finali della Coppa del mondo nel 2024, Cortina Skimo Cup tornerà ad ospitare dunque un evento tricolore, l'assegnazione degli "scudetti" per team. Lo farà in sinergia con Guide Alpine di Cortina, Scoiattoli Cortina, Soccorso Alpino e Sci club Cortina. A differenza delle prime tre edizioni, l'edizione 2025 non si disputerà nell'area Col Gallina - Falzarego, bensì dall'altro lato della vallata, vale a dire nel comprensorio del Faloria. Partenza e arrivo sono fissati ai 1800 metri di altitudine del Passo Tre Croci mentre il tracciato si snoderà fino a Ra Seleta, a quota 2.600 metri, valico che unisce la Punta Nera a Ra Zesta. Si tratta di un percorso altamente spettacolare e dai contenuti tecnici elevati: lo sviluppo è attorno ai 16 chilometri mentre il dislivello positivo è superiore ai 1600 metri. Si tratta di un tracciato sfidante e che, caratterizzato da quattro salite e quattro discese nonché da due tratti da percorrere a piedi, non lascerà respiro ai concorrenti che dovranno affrontare continui cambi di assetto. Le nevicate delle ore scorse garantiscono un teatro di gara in condizioni perfette.