Sci alpinismo, Giulia Murada nel Livigno Team

Regalo speciale, quest’anno, sotto l’albero livignasco, dove si festeggia nuovamente il Natale con l’ingresso ufficiale di una nuova atleta nella rosa del Livigno Team, a testimonianza della solita, grande, attenzione per l’eccellenza sportiva, per il talento del territorio e per le discipline più coinvolgenti e spettacolari dell’intero bouquet invernale. Giulia Murada, classe 1998, nata a Sondrio e cresciuta sportivamente nella nostra provincia, rappresenta il punto d’incontro perfetto tra passato e futuro, grazie ad un rapporto di lunghissima data con lo sci alpinismo, pratica dal fascino senza tempo, e alle importanti ambizioni sportive che colorano il suo domani, a partire ovviamente dai Giochi Olimpici del 2026, quando la disciplina farà il suo esordio a Cinque Cerchi, proprio tra le nostre montagne. Atleta di grande prospettiva e, allo stesso tempo, già elemento di spicco della Nazionale azzurra e del Centro Sportivo Esercito, Giulia è una forza della natura, nonché una delle carte più attese della spedizione tricolore che si giocherà i podi più ambiti del quadriennio, nelle Olimpiadi di casa. Terza in classifica generale nella stagione 2022, quest’anno è ancora in lotta per le prime posizioni della graduatoria overall, dove occupa, al momento, il quarto posto. Nel suo palmares anche quattro medaglie mondiali, di cui ben tre raccolte a Boí Taüll, in Spagna, l’anno scorso, quando ha vinto due argenti e un bronzo, tra prove a squadre ed individuale.

Un profilo importante, forte di un rapporto di lunghissima data con Livigno, località da sempre al centro della sua geografia sportiva e personale, tanto d’estate, quando può godere degli splendidi percorsi per la corsa in montagna e il ciclismo, quanto d’inverno, dove è facile incontrarla sui tracciati più spettacolari e probanti del Piccolo Tibet. E anche una perfetta testimonial del nostro modo di intendere lo sport e il tempo libero: a stretto contatto con la natura e alla scoperta degli angoli incontaminati delle nostre montagne. Veri e propri paradisi alpini, dove chiunque, secondo la propria indole e capacità, può mettersi alla prova in una delle discipline più affascinanti dell’intero panorama invernale, un incontro di storia e modernità, andando alla ricerca dell’equilibrio perfetto tra fatica, pace interiore, e maestosità paesaggistica.