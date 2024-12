Sci alpinismo, dopo 6 anni torna l’Adamello Ski Raid Junior

Dopo sei anni di assenza, domenica 15 dicembre torna in calendario l’appuntamento con l’Adamello Ski Raid Junior, fratello minore e ideale prologo di una delle gare di cartello del panorama dello sci alpinismo nazionale e internazionale, la cui nona edizione "senior" si svolgerà il 5 aprile 2025. Le giovani leve dello skialp si daranno sportiva battaglia nel cuore del comprensorio sciistico Pontidilegno -Tonale, per l'esattezza sul ghiacciaio Presena, con possibile interessamento della pista Valbiolo, in base alle condizioni di innevamento. La gara è inserita nel circuito di Coppa Italia e in quello de La Grande Course ed è riservata alle categoria under 16, under 18 e under 20, sia maschili sia femminili. Si tratta della sesta edizione dell’evento. L’ultima, datata 2018, incoronò vincitori tra gli junior la trentina Lisa Moreschini (ora azzurra di Coppa del Mondo) e il valtellinese Daniele Corazza. Gli organizzatori dell’Adamello Ski Team sono al lavoro in vista di un inverno che li vedrà particolarmente impegnati: l’Adamello Ski Raid Junior scatterà domenica 15 dicembre alle 10.30, con premiazioni in programma alle 14. Il programma dettagliato verrà ufficializzato, assieme al percorso, nei prossimi giorni. Per maggiori informazioni consultare il sito dedicato alla manifestazione www.adamelloskiraid.com. Il 5 aprile 2025, invece, sarà la volta dell’Adamello Ski Raid, la prestigiosa gara a coppie che si svolge ogni due anni. Un appuntamento immancabile per i big dello sci alpinismo, come confermato dall’albo d’oro della manifestazione, che nel 2023 incoronò vincitori i pluridecorati azzurri Robert Antonioli e Matteo Eydallin, mentre nell’edizione precedente (2021) a trionfare furono l’austriaco Jakob Hermann e il francese William Bon Mardion. La gara è inserita pure nel rinomato circuito La Grande Course, che racchiude sotto un’unica insegna le più quotate competizioni sci alpinistiche di Italia, Svizzera, Francia e Germania.