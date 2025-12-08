Logo SportMediaset

Slittino, CdM: Fischnaller guida gruppo azzurro a Park City

08 Dic 2025 - 14:44

Sono quindici gli atleti convocati dal direttore tecnico Armin Zoeggeler per la seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo, in programma tra venerdì 12 e sabato 13 nella statunitense Park City, in Colorado. Il gruppo azzurro conterà di Dominik Fischnaller, Leon Felderer, Alex Gufler, Simon Kainzwaldner, Fabian Malleier, Ivan Nagler, Lukas Peccei, Emanuel Rieder, Nadia Falkensteiner, Verena Hofer, Annalena Huber, Marion Oberhofer, Andrea Voetter, Sandra Robatscher e Nina Zoeggeler. La tappa statunitense si aprirà venerdì 12 dicembre con NationsCup, doppio maschile e femminile e le prime run dei singoli, domenica quindi spazio alle discese decisive prima della staffetta. Prenderà invece il via tra il 15 ed il 17 dicembre a Bludenz, in Austria, la Coppa del Mondo Junior con sei azzurri convocati: Leon Haselrieder, Manuel Weissensteiner, Philipp Brunner, Leo Hintereggegr, Katharina Sofie Kofler ed Alexia Oberstolz.

16:08
15:45
14:44
13:44
12:23
