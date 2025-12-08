Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Sci Freestyle, CdM: Deromedis e Galli guidano team azzurro prima tappa a Val Thorens

08 Dic 2025 - 15:45

La francese Val Thorens battezza tra il 9 ed il 12 dicembre la prima tappa stagionale di Coppa del Mondo di skicross, una quattro giorni fatta di un martedì ed un mercoledì dedicati alle qualificazioni, seguite dalle prime due gare stagionali, giovedì e venerdì. Simone Deromedis e Jole Galli guideranno il team azzurro, con otto atleti convocati dal direttore tecnico Bartolomeo Pala, gruppo che comprende anche Andrea Chesi al femminile, Edoardo Zorzi, Davide Cazzaniga, Dominik Zuech, Yanick Gunsch e Federico Tomasoni al maschile. Appuntamento al Centro Mapei Sport Service di Olgiate Olona (Varese) invece per Paolo Piccolo e Filippo Rossi che effettueranno test di efficenza fisica in vista dei primi impegni stagionali. 

Ultimi video

02:01
DICH VOLANDRI CAMERA ARDENTE SRV

Volandri: "Pietrangeli è quello che ci ha insegnato ad amare la Davis"

01:14
Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

01:39
Domenica di pallavolo

Domenica di pallavolo

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

00:44
MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

01:47
La torcia al Quirinale

La torcia al Quirinale

01:10
DICH MALAGO' TORCIA OLIMPICA DICH

Malagò: "La torcia per l'Italia è uno spot per il Paese"

00:57
DICH MATTARELLA OLIMPIADI DICH

Mattarella: "L'Olimpiade parli a tutti con forza"

00:49
DICH MATTARELLA SU TREGUA OLIMPICA DICH

Mattarella: "L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica sia rinnovata"

00:56
MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

00:42
MCH FIAMMA OLIMPICA A ROMA MCH

La fiamma olimpica è arrivata in Italia

02:22
DICH BEPPE SALA TORCIA OLIMPICA dalla mixed DICH

Milano-Cortina, Sala: "Per Santa Giulia tutto a posto, superati gli scogli delle ultime settimane"

01:03
MCH 2 CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

L'ultimo saluto a Pietrangeli: la camera ardente al Foro Italico

02:19
DICH MALAGO' CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Malagò: "Pietrangeli un fenomeno, ma scanzonato e divertente"

03:28
DICH BINAGHI CAMERA ARDENTE SRV

Binaghi: "Pietrangeli ci ha reso orgogliosi di essere italiani"

02:01
DICH VOLANDRI CAMERA ARDENTE SRV

Volandri: "Pietrangeli è quello che ci ha insegnato ad amare la Davis"

I più visti di Altri Sport

MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

Sara Curtis da record

Sara Curtis da record

DICH MATTARELLA SU TREGUA OLIMPICA DICH

Mattarella: "L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica sia rinnovata"

MCH FIAMMA OLIMPICA A ROMA MCH

La fiamma olimpica è arrivata in Italia

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:08
Milano Cortina, Christillin: "Sarà una edizione bellissima"
15:45
Sci Freestyle, CdM: Deromedis e Galli guidano team azzurro prima tappa a Val Thorens
14:44
Slittino, CdM: Fischnaller guida gruppo azzurro a Park City
13:44
Skeleton, CdM: sei azzurri in gara a Lillehammer
12:23
Tennis, ranking Wta: Paolini ottava, avanza Cocciaretto