Sci Freestyle, CdM: Deromedis e Galli guidano team azzurro prima tappa a Val Thorens

La francese Val Thorens battezza tra il 9 ed il 12 dicembre la prima tappa stagionale di Coppa del Mondo di skicross, una quattro giorni fatta di un martedì ed un mercoledì dedicati alle qualificazioni, seguite dalle prime due gare stagionali, giovedì e venerdì. Simone Deromedis e Jole Galli guideranno il team azzurro, con otto atleti convocati dal direttore tecnico Bartolomeo Pala, gruppo che comprende anche Andrea Chesi al femminile, Edoardo Zorzi, Davide Cazzaniga, Dominik Zuech, Yanick Gunsch e Federico Tomasoni al maschile. Appuntamento al Centro Mapei Sport Service di Olgiate Olona (Varese) invece per Paolo Piccolo e Filippo Rossi che effettueranno test di efficenza fisica in vista dei primi impegni stagionali.