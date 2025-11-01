Logo SportMediaset

Sci: allenamento a Piztal per Paris e gli uomini-jet

01 Nov 2025 - 15:05

Settimana di allenamenti sulle nevi perenni della Piztal per gli specialisti azzurri delle discipline veloci. Il direttore tecnico Massimo Carca ha previsto un raduno di allenamento nella località tirolese tra il 2 ed il 7 novembre che coinvolgerà Dominik Paris, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Guglielmo Bosca, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Nicolò Molteni, Max Perathoner, Benjamin Alliod, Marco Abbruzzese, Leonardo Rigamonti e Gregorio Bernardi. Appuntamento a Diavolezza, in Svizzera, per il terzetto di gigantisti formato da Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti che faranno base a Livigno (Sondrio) tra il 3 e il 7 novembre

