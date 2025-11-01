Sci: allenamenti in Finlandia per le slalomiste azzurre

Prenderà il via lunedì 3 novembre la trasferta finlandese del quartetto di slalomiste azzurre che si alleneranno a Levi, in Finlandia, fino al 13 novembre. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato Lara Della Mea, Giorgia Collob, Beatrice Sola ed Emilia Mondinelli. La località lappone ospiterà quindi sabato 15 novembre la seconda gara stagionale di Coppa del Mondo. Saranno invece in allenamento a Tignes (Francia) sei atlete del gruppo WC polivalenti: Elena Curtoni, Ilaria Ghisalberti, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Nadia e Nicol Delago sfrutteranno i tracciati transalpini tra il 3 e il 7 novembre.