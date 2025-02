Scherma, Vanni nuovo ct fioretto: "Oroglioso ed emozionato"

"Ho accolto la nomina con infinita emozione, ma anche con tanto orgoglio per la fiducia affidatami dalla Federazione. Sento senz'altro la responsabilità d'ereditare un fioretto vincente da Stefano Cerioni, che ringrazio per il grande lavoro che ha svolto. Sono pronto a vivere questa nuova importantissima tappa del mio percorso perché la Nazionale di cui prendo la guida è un patrimonio per la scherma e per lo sport italiano". Sono le prime parole di Simone Vanni, 46 anni compiuti oggi, da neo Commissario tecnico del fioretto azzurro. Per l'olimpionico pisano l'avventura inizierà con la tappa di Coppa del Mondo sia maschile che femminile al Cairo, dal 6 al 9 marzo: "Abbiamo un gruppo di atleti fortissimi e sono certo che potremo crescere ancora. Ho le mie idee, e le ho molto chiare: vorrò impostare una Nazionale che sia aperta ai giovani maestri, agli atleti emergenti e che possa valorizzare tutti lavorando con la collaborazione di tante persone".