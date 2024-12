Scherma: Ucraina contro Usmanov, lui si sospende "a tutela Fie"

È durato pochi giorni il quinto mandato di Alisher Usmanov alla guida della Federazione internazionale di scherma. L'oligarca russo-uzbeko, eletto sabato scorso a grande maggioranza presidente della Fie, ha deciso infatti di autosospendersi dalla carica in seguito alle proteste espresse dalla Federazione di scherma dell'Ucraina, e anche dalla pluricampionessa olimpica ucraina Olga Kharlan, per "impedire - ha fatto sapere Usmanov - che le restrizioni legalmente infondate impostegli venissero estese alla federazione e alle sue attività". Nato in Uzbekistan 71 anni fa, Usmanov è uno delle decine di oligarchi russi colpiti dalle sanzioni occidentali dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca. "Sto contestando tali restrizioni nelle sedi opportune. Ho sempre agito nell'esclusivo interesse della Fie e confermo il mio impegno affinché tali provvedimenti non abbiano alcun impatto sulle attività e sull'integrità della Federazione", aveva detto dopo l'elezione, ma evidentemente nei giorni successivi, a fronte dell'offensiva ucraina, ha ritenuto di fare un passo ulteriore, decidendo di autosospendersi. La guida della Fie è affidata ancora al dirigente greco Emmanuel Katskiadakis, che aveva tenuto l'interim dal 2022 al 2024. Usmanov, presidente Fie dal 2008, nel 2022 aveva infatti lasciato l'incarico a seguito dell'invasione russa in Ucraina. Nelle ultime elezioni, svoltesi nella capitale uzbeka, Tashkent, a contendergli l'elezione era stato l'ex olimpionico svedese Otto Drakenberg, il quale però ha ottenuto 26 voti contro i 120 ricevuti dal vincitore.